Rabiot al Milan: accordo vicino? I dettagli del trasferimento che agita le ultime ore di calciomercato

Rabiot al Milan: i rossoneri avanzano nella trattativa con il Marsiglia. Operazione vicina alla chiusura a queste condizioni

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si prepara a piazzare un colpo che potrebbe cambiare il volto del centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Orazio Accomando, la trattativa per portare Adrien Rabiot in rossonero starebbe entrando nella fase decisiva. Le cifre che circolano sono da capogiro e i tifosi milanisti già sognano un rinforzo di altissimo livello. Il club meneghino, sotto la nuova guida del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, sembra intenzionato a non lasciare nulla al caso e a costruire una squadra subito competitiva.

Le Cifre del Possibile Affare e la Richiesta di Rabiot

L’operazione si preannuncia complessa ma fattibile. L’accordo per il trasferimento del centrocampista francese dal Marsiglia al Milan potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una somma che il club rossonero considera equa, data l’esperienza e la qualità del giocatore. La vera sfida, tuttavia, sembra essere sul fronte dell’ingaggio. Rabiot, infatti, avrebbe avanzato una richiesta economica ben precisa: un salario di 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus che potrebbero far lievitare l’importo totale a 6 milioni di euro. Queste cifre, pur essendo elevate, non sembrano spaventare la dirigenza rossonera, decisa a fare un investimento importante per rinforzare la linea mediana.

Il giocatore si trova in una situazione contrattuale che potrebbe facilitare la trattativa.

L’importanza di Tare e Allegri nel Nuovo Progetto del Milan

L’arrivo di Tare e Allegri in via Aldo Rossi ha segnato l’inizio di una nuova era per il Milan. Il duo, con una chiara visione tattica e strategica, sta lavorando in perfetta sintonia per assemblare una rosa che possa competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. L’acquisto di un giocatore dal profilo di Rabiot si inserirebbe perfettamente nel progetto tecnico di Allegri, che necessita di centrocampisti dotati di grande fisicità, duttilità tattica e visione di gioco.

Rabiot, con le sue spiccate doti nel recupero palla, la sua abilità negli inserimenti offensivi e la sua presenza in campo, potrebbe diventare il perno del centrocampo rossonero. La sua esperienza internazionale, maturata con la nazionale francese e nelle competizioni europee, sarebbe un valore aggiunto inestimabile per un gruppo in crescita. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli e, se le indiscrezioni si riveleranno fondate, il Milan si preparerà a fare uno degli acquisti più importanti del suo calciomercato.