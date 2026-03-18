MN24 – Rabiot, i numeri non mentono: il francese imprescindibile per Allegri. Clamorosa statistica

Rabiot è il vero imprescindibile del Milan guidato da Massimiliano Allegri: la media punti col francese in campo non mente

L’assenza di Adrien Rabiot nelle sconfitte esterne contro Cremonese e Lazio ha messo a nudo un limite strutturale della rosa di Massimiliano Allegri. Come riportato da Milannews24, il francese non è solo un titolare, ma il vero equilibratore tattico: senza la sua fisicità e intelligenza, i rossoneri faticano a imporre il proprio gioco, trasformandosi in una squadra fragile e meno efficace.

I dati raccolti finora nella stagione 2025/26 sono impietosi e certificano una vera e propria “Rabiot-dipendenza”.

Rabiot: i dati che ne certificano l’importanza

Le statistiche evidenziano un divario netto nel rendimento collettivo. Con il francese in campo, il Milan viaggia a ritmi da scudetto: in 19 partite sono arrivate 14 vittorie e una sola sconfitta, per una media punti di 2.42. Al contrario, senza l’ex juventino, il bilancio precipita: in 10 gare sono arrivate appena 3 vittorie, a fronte di 5 pareggi e 2 sconfitte, con una media punti che crolla a 1.4.

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Numeri che impongono una riflessione profonda alla dirigenza: per competere su ogni fronte nel 2026, il Milan deve trovare alternative valide che non facciano rimpiangere il gigante francese.