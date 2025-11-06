Rabiot, la scelta di Deschamps fa felice Allegri! Centrocampista non convocato dalla Francia, è ufficiale. Ci sono altri due rossoneri

Il commissario tecnico della Francia, l’ex centrocampista e campione del mondo Didier Deschamps, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Ucraina e Azerbaigian. La selezione transalpina include due pezzi pregiati del Milan: il portiere di caratura mondiale Mike Maignan e l’attaccante versatile Christopher Nkunku.

Assenza pesante, sebbene attesa, è quella del centrocampista Adrien Rabiot, attualmente fermo per infortunio subito proprio in Nazionale. Questa circostanza ha offerto a Deschamps il pretesto per affrontare un tema scottante che preoccupa le grandi squadre come il Milan di Allegri: l’eccessivo affollamento dei calendari.

Le Parole di Deschamps: “Il 10% Migliore Gioca Molto di Più”

In una conferenza stampa dai toni decisi, il CT francese ha alzato l’asticella sull’allarme infortuni, puntando il dito contro il numero crescente di partite e competizioni, aggravato dai viaggi lunghi e ravvicinati.

“I fatti sono chiari. L’accumulo di partite, con l’ulteriore onere dei viaggi… La stanchezza è sempre stata un fattore. Ci sono molte partite con periodi di recupero molto più brevi e praticamente nessun tempo di preparazione,” ha dichiarato Deschamps.

Il tecnico ha poi individuato la radice del problema: “Il 90% dei giocatori gioca meno, ma il 10% migliore, i giocatori internazionali, gioca molto di più, e questo è un problema“. Ha evidenziato che la stanchezza non è solo fisica, ma anche psicologica, un fattore “molto più significativo e difficile da valutare” che mette a rischio i top player.

I Convocati e Le Preoccupazioni di Milanello

La lista francese è un concentrato di talento, ma ogni convocazione aggiunge stress ai giocatori:

Ruolo Selezionati Portieri Chevalier, Maignan, Samba Attaccanti Mbappé, Kolo Muani, Nkunku, Ekitike, Mateta, Akliouche, Barcola, Cherki Altri Nomi Noti Théo Hernadez, Kanté, Koundé, Upamecano

La preoccupazione è palpabile anche in casa rossonera. Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, è già alle prese con diverse assenze e deve gestire l’equilibrio dei suoi campioni. Ogni volta che Maignan (un portiere di eccezionale personalità) o Nkunku (attaccante fondamentale) partono con la Nazionale, il rischio di infortuni aumenta. Il DS Igli Tare, dirigente albanese con un occhio al mercato e alla tutela degli asset societari, monitora la situazione, consapevole che la salute dei top player è vitale per il successo del Diavolo. L’auspicio è che i due rientrino integri per il proseguimento della stagione.