Rabiot dipendenza per il Milan: i numeri non mentono, Allegri può puntare allo scudetto solo se col francese. La statistica non mente
Rabiot, la media punti con il centrocampista francese ex Marsiglia in campo è da scudetto: il dato non mente, Allegri spera nel derby
La tesi è inconfutabile: esiste un Milan con e senza Rabiot. A dirlo non sono solo le sensazioni, ma i numeri registrati dalla formazione di Massimiliano Allegri.
Pur mantenendo un bilancio tutto sommato positivo nell’ultimo mese senza il francese (2 vittorie e 3 pareggi), le statistiche rivelano un calo drastico di rendimento e solidità.
Rabiot, numeri che parlano chiaro
- Senza Rabiot a dirigere il centrocampo, il Milan ha viaggiato con una media di 1,6 punti a partita. In questo periodo, i rossoneri hanno segnato 8 gol ma ne hanno subiti 6.
- Con Rabiot in campo, la media dei punti a partita sale vertiginosamente, raggiungendo il picco di 2,5. Ma la differenza più clamorosa è nella fase difensiva: i gol subiti si abbassano drasticamente, da 6 ad appena 1, e quell’unico gol è arrivato per giunta su calcio di rigore del Napoli.
Queste cifre certificano che l’ex Marsiglia è la vera chiave di volta per l’equilibrio, la disciplina e la tenuta difensiva del Milan di Allegri.