Rabiot dipendenza per il Milan: i numeri non mentono, Allegri può puntare allo scudetto solo se col francese. La statistica non mente

Rabiot, la media punti con il centrocampista francese ex Marsiglia in campo è da scudetto: il dato non mente, Allegri spera nel derby

La tesi è inconfutabile: esiste un Milan con e senza Rabiot. A dirlo non sono solo le sensazioni, ma i numeri registrati dalla formazione di Massimiliano Allegri.

Pur mantenendo un bilancio tutto sommato positivo nell’ultimo mese senza il francese (2 vittorie e 3 pareggi), le statistiche rivelano un calo drastico di rendimento e solidità.

Rabiot, numeri che parlano chiaro

Senza Rabiot a dirigere il centrocampo, il Milan ha viaggiato con una media di 1,6 punti a partita . In questo periodo, i rossoneri hanno segnato 8 gol ma ne hanno subiti 6 .

a dirigere il centrocampo, il Milan ha viaggiato con una media di . In questo periodo, i rossoneri hanno segnato ma ne hanno subiti . Con Rabiot in campo, la media dei punti a partita sale vertiginosamente, raggiungendo il picco di 2,5. Ma la differenza più clamorosa è nella fase difensiva: i gol subiti si abbassano drasticamente, da 6 ad appena 1, e quell’unico gol è arrivato per giunta su calcio di rigore del Napoli.

Queste cifre certificano che l’ex Marsiglia è la vera chiave di volta per l’equilibrio, la disciplina e la tenuta difensiva del Milan di Allegri.