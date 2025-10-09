Connect with us

HANNO DETTO

Rabiot, non sei solo! De Jong rincara la dose: «Villarreal Barcellona a Miami? Non mi piace e non è giusto»

HANNO DETTO

Saviano attacca Milan e Inter, sulla questione Curva: avete sentito?

HANNO DETTO

Balotelli ha svelato un retroscena, prima di andare al Milan: avete sentito?

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, Marchisio sta con Rabiot: «Non credo che un viaggio del genere giovi allo spettacolo. I calciatori...»

HANNO DETTO

Camarda, sentite Pafundi: «Sta battendo ogni record. Penso non sia stato facile gestire la pressione»

HANNO DETTO

Rabiot, non sei solo! De Jong rincara la dose: «Villarreal Barcellona a Miami? Non mi piace e non è giusto»

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

De Jong

Rabiot, il centrocampista francese trova in De Jong del Barcellona un alleato: il centrocampista contrario alla sfida col Villarreal a Miami

Frenkie de Jong, centrocampista olandese del Barcellona, ha espresso totale solidarietà ad Adrien Rabiot e alle sue critiche riguardo le partite giocate a migliaia di chilometri dai confini nazionali. Durante la conferenza stampa in vista della sfida tra Olanda e Malta, De Jong ha parlato della gara tra il suo Barcellona e il Villarreal, prevista a Miami, un evento che ricalca Milan-Como a Perth.

Il parere di De Jong è netto e si schiera contro la logica del marketing estremo: “Non mi piace che andiamo lì, e non sono d’accordo. Non è giusto per la competizione”.

Il centrocampista olandese, pur riconoscendo le motivazioni economiche e di brand dei club, ritiene che questa scelta danneggi i calciatori: Non mi piace, e non credo sia giusto per i giocatori. Per i club, si tratta di espandere il loro marchio a livello globale. Probabilmente è proprio questo il punto. Capisco la posizione, ma non la accetterei e non la condivido.

Le sue parole, che fanno eco alle preoccupazioni di Rabiot sulla salute e la gestione dei calendari, dimostrano come il malcontento per le lunghe trasferte e il sovraccarico di impegni sia ormai diffuso tra i calciatori di vertice, indipendentemente dal campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.