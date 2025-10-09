Rabiot, non sei solo! De Jong rincara la dose: «Villarreal Barcellona a Miami? Non mi piace e non è giusto»

Rabiot, il centrocampista francese trova in De Jong del Barcellona un alleato: il centrocampista contrario alla sfida col Villarreal a Miami

Frenkie de Jong, centrocampista olandese del Barcellona, ha espresso totale solidarietà ad Adrien Rabiot e alle sue critiche riguardo le partite giocate a migliaia di chilometri dai confini nazionali. Durante la conferenza stampa in vista della sfida tra Olanda e Malta, De Jong ha parlato della gara tra il suo Barcellona e il Villarreal, prevista a Miami, un evento che ricalca Milan-Como a Perth.

Il parere di De Jong è netto e si schiera contro la logica del marketing estremo: “Non mi piace che andiamo lì, e non sono d’accordo. Non è giusto per la competizione”.

Il centrocampista olandese, pur riconoscendo le motivazioni economiche e di brand dei club, ritiene che questa scelta danneggi i calciatori: “Non mi piace, e non credo sia giusto per i giocatori. Per i club, si tratta di espandere il loro marchio a livello globale. Probabilmente è proprio questo il punto. Capisco la posizione, ma non la accetterei e non la condivido“.

Le sue parole, che fanno eco alle preoccupazioni di Rabiot sulla salute e la gestione dei calendari, dimostrano come il malcontento per le lunghe trasferte e il sovraccarico di impegni sia ormai diffuso tra i calciatori di vertice, indipendentemente dal campionato.