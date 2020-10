Quotidiano Sportivo: Milan, ecco 15 milioni pronti da investire

Quotidiano Sportivo: grazie alla qualificazione incredibile di ieri sera contro il Rio Ave, il Milan incassa 15 milioni di euro, pronti per…

Il Milan, ieri sera, ha conquistato una vittoria importantissima ai play off contro il Rio Ave, dopo una gara incredibile, conclusasi ai calci di rigore (11-10).

Come riporta il Quotidiano Sportivo, i rossoneri incassano dunque 15 milioni di euro, vitali per concludere il mercato in entrata. Obiettivi principali: un difensore centrale, visto che Gabbia non convince a pieno e Bakayoko, sul quale ci sarebbe forte concorrenza del Napoli.