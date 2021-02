Quotidiano Sportivo: i rossoneri travolgono il Crotone 4-0, con Ibrahimovic protagonista della serata, con 501 gol in carriera

«Ibrahimovic e cinquecentouno buoni motivi» – è questo il titolo in prima pagina dell’edizione del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina.

Vittoria importante per il Milan che ritorna primo in graduatoria. Super Ibrahimovic, 501 gol in carriera con i club e un ritrovato Ante Rebic. Grande gara anche di Hakan Calhanoglu, autore di due assist in due minuti.