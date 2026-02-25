Quarta Maglia Milan, “Benvenuto all’Inferno”: spiegata la collaborazione PUMA e Slam Jam

Il Milan continua a dettare legge non solo sul campo, ma anche nel mondo dello stile. In occasione della sfida contro il Parma, il Diavolo ha presentato ufficialmente il suo Fourth Kit per la stagione 2025/26, nato dalla prestigiosa collaborazione tra PUMA e i pionieri del design italiano Slam Jam. Questa collezione, presentata in anteprima mondiale, rappresenta un vero e proprio manifesto dell’identità rossonera, fondendo sport, cultura e moda urbana.

Un design ispirato alle radici del Diavolo

Il concetto creativo ruota attorno allo slogan “Benvenuti all’Inferno”, un omaggio alla celebre frase del fondatore Herbert Kilpin: “Saremo una squadra di diavoli”. La divisa celebra l’intensità che si respira a San Siro, riprendendo gli schizzi originali del designer Bruno Prosdocimi. Il kit è stato realizzato in due varianti cromatiche: un rosso profondo, iconico e intramontabile per i giocatori di movimento, e un elegante argento, colore storicamente legato ai trionfi del club meneghino, destinato agli estremi difensori.

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questa rivoluzione estetica accompagna la trasformazione tecnica profonda avviata dalla società. Sulla panchina siede ora Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la straordinaria capacità di gestione dei grandi campioni, tornato a guidare la squadra verso nuovi successi. A curare l’allestimento della rosa è invece Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, ex dirigente della Lazio rinomato per il suo intuito nello scovare talenti internazionali e per la sua visione strategica sul mercato.

Sotto la guida di Allegri, i nuovi kit sono stati indossati da leader come Rafael Leão, l’esterno d’attacco portoghese dalla velocità funambolica, e i suoi compagni, in un connubio perfetto tra prestazioni e stile. Come sottolineato da Maikel Oettle, Chief Revenue Officer della società, la maglia è un tributo alla community globale rossonera.

Sostenibilità e innovazione tecnologica

Oltre all’estetica, il Milan punta sulla tecnologia. Le divise utilizzano il sistema dryCELL di PUMA e sono realizzate attraverso l’iniziativa RE:FIBRE, utilizzando almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. Dopo il debutto contro gli emiliani, la squadra sfoggerà nuovamente questo kit nel match di marzo contro il Torino e nella sfida della Prima Squadra Femminile contro il Como Women. La collezione, che include giacche e accessori, è disponibile dal 25 febbraio 2026 negli store ufficiali e online.