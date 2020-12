Qualificazioni Mondiali 2022, gli altri gironi: Calhanoglu sfida Hauge

Ecco tutti gli altri gironi di Qualificazioni ai Mondiali 2022. Gruppo di ferro per l’Olanda, la Francia va sul velluto

Conclusi i sorteggi per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Tanti giocatori del Milan cercheranno con le loro Nazionali di raggiungere il Qatar. Ecco nel dettaglio i gironi dove sono presenti i rossoneri.

Girone ostico per il Portogallo di Rafael Leao, che nel gruppo A se la vedrà con Serbia, Irlanda, Lussemburgo ed Azerbaijan. La Spagna di Brahim Diaz se la vedrà invece con Svezia (con Ibra?), Grecia, Georgia e Kosovo. La Bosnia di Krunic chiamata all’impresa contro Francia (ci sarà una chance per Theo Hernandez?), Finlandia, Ucraina e Kazakistan mentre nel Gruppo E Saelemaekers ed il Belgio sfideranno Repubblica Ceca, Galles, Bielorussia ed Estonia. Sarà Calhanoglu (Turchia) Vs Hauge (Norvegia) nel D in un girone che comprende anche l’Olanda e che si preannuncia combattutissimo. Infine Tatarusanu e la Romania giocheranno nel gruppo della Germania con Islanda, Macedonia, Armenia e Liechtenstein. Per gli altri gironi, clicca qui.