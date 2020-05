Qualificazioni europee: le regole non cambiano, il comunicato dell’UEFA

Qualificazioni europee: Ceferin, presidente dell’UEFA, ha sottolineato che le regole non sono assolutamente cambiate, il comunicato

L’Uefa sul proprio profilo Twitter ha chiarito le parole di Ceferin sulle qualificazioni europee. Ecco il comunicato.

«Per quanto riguarda il modo in cui sono state riportate alcune citazioni in un’intervista a beIN, la UEFA desidera chiarire che il presidente Ceferin ha affermato che i club delle leghe che sono stati abbandonati in questa stagione dovrebbero essere ancora pronti a giocare i turni di qualificazione per il prossimo stagione. Secondo l’elenco di accesso corrente. Non ha menzionato né accennato a nessuna modifica all’elenco di accesso alle competizioni UEFA per club».

A questo punto il Milan, dovesse qualificarsi al settimo posto in campionato, potrà giocare il secondo turno preliminare di Europa League.