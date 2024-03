Pupi Avati si scaglia contro Pioli: «Con lui non riesco più a tifare Milan, vi spiego perché»

Il noto regista cinematografico Pupi Avati, noto tifoso del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri e del futuro di Stefano Pioli

Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio Uno nel corso di Un giorno da Pecora, Pupi Avati, noto regista e tifoso del Milan, si è espresso così in merito al futuro di Stefano Pioli.

PAROLE – «Con questo Pioli non ho più una storia d’amore. Nel momento in cui hanno liquidato in modo spietato e disumano Maldini, Stefano Pioli non ha detto una parola, è rimasto immobile seduto su quella poltrona, non è stato riconoscente nei riguardi di chi aveva fatto tanto per lui. Io l’irriconoscenza non la so sopportare. Non riesco più a tifare per questo Milan perché c’è questo Pioli, finché c’è Pioli non ci riesco, spero prima o poi ci lasci, non sulla terra, non umanamente. Quando gioca il Milan ora tifo sempre contro».