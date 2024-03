Pulisic manda in estasi i giornali: «Gol, traversa, doppia fase… non spreca un pallone». Voti e pagelle della gara dell’americano

Altra grande prova da parte di Christian Pulisic, senza ombra di dubbio tra i più positivi della stagione rossonera. L’americano ieri ha trovato un altro gol con cui ha contribuito alla vittoria esterna del Milan sul campo del Verona.

Il nono gol (numero 5000 del Milan), la traversa, la doppia fase in fascia destra: utilissimo, intelligente, sempre al posto giusto, non spreca un pallone – scrive la Gazzetta dello Sport: voto 7 per l’americano.