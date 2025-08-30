Pulisic a Sky: «La mia caviglia sta bene, col Lecce grande prestazione. Ecco cosa può portarci Nkunku»

Pulisic, esterno del Milan e in gol ieri sera contro il Lecce, ha parlato dopo la vittoria contro la squadra di Eusebio Di Francesco

Nel post-partita della vittoria del Milan per 0-2 sul Lecce, un risultato che riaccende le speranze rossonere, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport un protagonista inaspettato: Christian Pulisic. L’ala statunitense, autore del gol che ha sbloccato il match, ha espresso tutta la sua soddisfazione e il suo ottimismo per il futuro della squadra, dimostrando grande lucidità e maturità nelle sue analisi. La sua prestazione ha non solo portato punti cruciali, ma ha anche offerto un segnale forte di ripresa per un Milan che sembrava essersi smarrito.

Pulisic ha affrontato subito la questione del suo stato fisico, rassicurando i tifosi milanisti: “Io sto bene. Ho avuto qualche problema ma adesso sto bene. Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. È stata una notte bellissima“. Queste parole, cariche di un’ironia bonaria, sottolineano l’efficacia chirurgica del suo approccio al gioco: pochi tocchi, ma decisivi. La sua capacità di essere letale anche con un contributo quantitativamente limitato è un tratto distintivo che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare sapranno sicuramente valorizzare. Il gol, infatti, è stato il culmine di un’azione orchestrata con precisione, un’istantanea di quel calcio essenziale e pragmatico che porta risultati.

Il capitano della nazionale americana ha poi commentato la difficile partita precedente contro la Cremonese, persa con un risultato inaspettato. Pulisic ha voluto ridimensionare l’accaduto, fornendo una visione più equilibrata della situazione. “Non abbiamo giocato malissimo contro la Cremonese, solo piccoli dettagli. Oggi abbiamo fatto molto meglio, potevamo fare 3-4 gol. Creiamo anche le opportunità. E sì, oggi abbiamo fatto molto meglio“. L’analisi di Pulisic è un monito a non giudicare frettolosamente. La partita contro il Lecce ha infatti dimostrato che il potenziale offensivo del Milan è intatto, e che le occasioni da gol non mancano. La differenza sta nell’incisività e nella concentrazione, elementi che la squadra ha ritrovato grazie anche all’attenzione meticolosa di Allegri e all’operato di Tare.

Infine, l’attaccante ha speso parole di elogio per il neo-arrivato Christopher Nkunku, un acquisto voluto fortemente dalla dirigenza e da Tare. “Lui ha tante qualità. Lui arriva qua e può aiutare molto la squadra“. L’arrivo di Nkunku promette di infondere nuova linfa vitale all’attacco rossonero, offrendo a mister Allegri ulteriori soluzioni tattiche. L’entusiasmo di Pulisic per il nuovo compagno di squadra è palpabile e suggerisce una grande intesa potenziale, che potrebbe rivelarsi cruciale per il prosieguo della stagione. Il Milan, sotto la guida di Allegri e con il supporto di Tare, sembra aver intrapreso la strada giusta per ritrovare la fiducia e la determinazione necessarie a competere ai massimi livelli. La vittoria di oggi non è solo un risultato, ma un segnale di rinascita per un club che non vuole più arrendersi.