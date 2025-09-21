Pulisic, ennesimo record dell’americano: eguagliati due importanti ex rossoneri del passato. Il dato

Pulisic, il fuoriclasse americano ha eguagliato l’ennesimo record della sua carriera in rossonero: il dato non mente

Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 in trasferta contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, consolidando la sua posizione nella parte alta della classifica. La partita è stata una vera e propria dimostrazione di forza da parte dei rossoneri, che hanno mostrato un gioco offensivo fluido e una solidità difensiva notevole. Il protagonista assoluto della serata è stato Christian Pulisic, autore di una prestazione straordinaria con due gol e un assist, che ha letteralmente trascinato la squadra.

La vittoria porta il Milan al terzo posto in classifica, confermando l’ottimo inizio di stagione sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Igli Tare può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto, con il mercato estivo che ha portato giocatori di grande qualità. L’intesa tra i nuovi acquisti e i veterani della squadra sembra funzionare alla perfezione, un segnale molto positivo per il resto del campionato.

L’analisi dei gol evidenzia il talento e la creatività dei giocatori milanisti. Il primo gol è stato segnato proprio da Pulisic, che ha sfruttato al meglio una situazione creata dalla squadra. Il raddoppio è arrivato grazie a un gol di Youssouf Fofana, che ha mostrato una grande freddezza sotto porta. Il terzo e ultimo gol, ancora una volta di Pulisic, ha chiuso definitivamente la partita, mettendo in mostra le sue capacità di finalizzazione. L’assist decisivo per il secondo gol è stato fornito da Adrien Rabiot, che ha dimostrato la sua visione di gioco.

Le statistiche del match sono impressionanti e mettono in luce la superiorità del Milan. Christian Pulisic è diventato il primo giocatore del Milan a prendere parte a tre reti in una singola gara di Serie A dai tempi di Olivier Giroud (3G) e Brahim Díaz (1G, 2A), che ci riuscirono contro la Sampdoria il 20 maggio 2023. Questo dato sottolinea l’impatto decisivo del campione americano.

Inoltre, Pulisic ha stabilito un altro record personale: è il primo giocatore ad aver realizzato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni nella massima serie (26G, 18A). Questa statistica non solo conferma la sua prolificità, ma anche la sua costanza nel contribuire in modo significativo sia in termini di gol che di passaggi vincenti.

La fonte di queste statistiche è Opta, che fornisce dati accurati e dettagliati sul calcio.