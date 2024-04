Pulisic è inarrestabile, Pioli se lo coccola: «Ha atteggiamenti fantastici». E poi svela quel RETROSCENA prima del suo arrivo

Stefano Pioli ha elogiato a DAZN, dopo Milan-Lecce, la prestazione di Pulisic, autore di un grande gol che ha sbloccato la partita.

SI ASPETTAVA UN PULISIC COSI‘ – «Quando faccio queste riunioni video con i giocatori all’inizio in cui spiego l’idea di gioco, difficilmente mi sbaglio sulle sensazioni personali, caratteriali, di motivazioni. Conoscevo la qualità di Pulisic, ma quando ci siamo parlati in videochiamata ho sentito qualcosa di positivo. Ho sentito curiosità. Non si apre tantissimo, non parla tantissimo, ma gli atteggiamenti fanno la differenza. Lui ha atteggiamenti fantastici per la squadra, da professionista. Tra entrate e uscite abbiamo cambiato 20 giocatori, siamo vicini al Milan che speravo. Ora dobbiamo alzare il livello, abbiamo la Roma, il Sassuolo, il derby, la Juve».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO MILAN LECCE