Pulisic in panchina in Monza Milan, spiegato il motivo! ANNUNCIO di Pioli sull’americano

Pulisic in panchina in Monza Milan, spiegato il motivo! L’ANNUNCIO di Stefano Pioli sull’esterno americano

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il posticipo di ieri sera tra Monza e Milan, Stefano Pioli ha spiegato così la scelta di mandare in panchina Christian Pulisic. Le sue parole.

TURNOVER – «Ieri Pulisic non si è allenato perché era stanco, Rafa doveva giocare ma non se l’è sentita. Christian sta giocando tantissimo, erano anni che non giocava così. È entrato bene ma era giusto farlo rifiatare dall’inizio».

PIOLI A DAZN DOPO MONZA MILAN 4-2