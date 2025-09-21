Pulisic MVP di Udinese Milan: il dato sul fuoriclasse americano è da impazzire! La statistica

Pulisic è l’MVP della sfida di ieri sera tra Udinese e Milan: c’è un particolare dato sulla prestazione dell’americano che fa impazzire

La notte della 4ª giornata di Serie A, il campo della Dacia Arena ha assistito a una prestazione straordinaria che ha fugato ogni dubbio sulle qualità di uno dei talenti più attesi del calcio moderno. Christian Pulisic, il gioiello statunitense arrivato a Milano nel 2023, ha firmato un’esibizione da incorniciare contro l’Udinese, zittendo i detrattori e dimostrando, ancora una volta, di meritare un posto di primo piano nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. La sua partita non è stata solo una questione di cifre, ma un’autentica lezione di calcio, culminata con la meritatissima nomina a miglior giocatore della partita da parte della Lega Serie A.

Un impatto immediato e numeri da capogiro

Dopo due panchine consecutive, Pulisic è tornato in campo con una fame agonistica palpabile, trasformando ogni tocco di palla in un’opportunità di incidere. La sua doppietta e l’assist illuminante per il compagno di squadra Fofana sono stati solo la punta dell’iceberg di una prestazione che ha messo in evidenza la sua intelligenza tattica, la rapidità d’esecuzione e la capacità di leggere il gioco con anticipo. Oltre a segnare e servire i compagni, Pulisic ha anche subito numerosi falli proibiti, a testimonianza della sua pericolosità costante e della difficoltà per gli avversari di contenerne la verve.

La conferma di un leader: i dati di Opta

I numeri non mentono, e quelli di Pulisic raccontano di un giocatore in stato di grazia. La sua avventura in rossonero ha già prodotto 36 gol e 20 assist, cifre che testimoniano il suo impatto devastante fin dal primo giorno. Ma è un’analisi più profonda, come quella fornita da Opta su X, a svelare la vera portata del suo talento. “Christian Pulisic è diventato il primo giocatore ad aver segnato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A (25G, 17A). Leader“. Questo dato non solo lo pone al vertice della classifica per rendimento e continuità, ma lo eleva a un livello di eccellenza che lo accomuna ai migliori talenti del panorama calcistico italiano ed europeo. La sua leadership, sia in campo che nello spogliatoio, è un valore aggiunto che il Milan ha saputo cogliere al volo.

Il futuro del Milan passa da Pulisic

La consistenza e la versatilità di Pulisic sono un pilastro fondamentale per il progetto tecnico di Allegri. La sua capacità di ricoprire più ruoli offensivi, unita a un lavoro instancabile in fase di non possesso, lo rendono un elemento imprescindibile. Il Milan, che ha già in rosa giocatori di altissimo livello, si affida a lui per scardinare le difese avversarie e per dare quel tocco di creatività e imprevedibilità che spesso fa la differenza nelle partite più complesse. La sua rinascita, dopo un periodo altalenante, non è solo una buona notizia per i tifosi rossoneri, ma un segnale forte e chiaro: il Milan ha trovato il suo nuovo leader, un giocatore capace di cambiare le sorti di una partita da solo. Con un Pulisic così, il Milan può davvero sognare in grande.