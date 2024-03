Pulisic minacciato di morte, c’è un messaggio di solidarietà a sorpresa: ecco chi gli ha scritto

Pulisic minacciato di morte, c’è un messaggio di solidarietà a sorpresa: ecco chi ha scritto all’esterno americano

Nella giornata di ieri Christian Pulisic è stato vittima di numerosi attacchi social dopo quanto successo in Lazio–Milan (l’esterno è stato accusato di aver provocato l’espulsione di Luca Pellegrini).

Tanti anche i messaggi di solidarietà nei confronti dell’ex esterno del Chelsea. Tra questi, in particolare, anche quello di Stefano Pioli: il tecnico – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – ha scritto in privato al proprio giocatore nonostante fossero insieme.