Pulisic Milan: il Chelsea già lo rimpiange, il dato che svela il motivo

Rimpianto Pulisic per il Chelsea. L’americano è arrivato in rossonero nell’estate di calciomercato dai Blues. Una cessione che il club inglese già rimpiange. Il motivo:

la squadra di Pochettino sta attraversando un momento di difficoltà in Premier. L’11 rossonero in questo inizio di stagione con il Milan ha segnato più gol (3) di qualsiasi altro giocatore del Chelsea in tutte le competizioni: Sterling è fermo a 2. I suoi gol avrebbero fatto comodo: il Chelsea li rimpiange il Milan se li gode.