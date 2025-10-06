Pulisic Milan, l’errore su calcio di rigore ha sorpreso tutti… Tranne Massimiliano Allegri! Il retroscena non lascia dubbi. Le ultimissime

MILANO – Dopo essere stato l’uomo decisivo in positivo per il Milan in questo inizio di stagione, Christian Pulisic è stato stavolta determinante in negativo. Il rigore sbagliato ieri sera contro la Juventus ha impedito al Diavolo di conquistare i tre punti e di raggiungere Napoli e Roma in vetta alla classifica, aggravando al contempo una statistica già disastrosa per i rossoneri dagli undici metri.

L’errore, inaspettato per la maggior parte degli addetti ai lavori, non lo è stato però per Massimiliano Allegri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico milanista ha preferito non assistere all’esecuzione del penalty, rimanendo girato di spalle. Sentendo l’esultanza dei tifosi bianconeri dopo il tiro alto di Pulisic, Allegri si è subito rivolto al suo vice, Marco Landucci, pronunciando una frase rivelatrice: “Ha tirato di piatto? Ma come? Glielo avevo detto di non farlo.”

Il retroscena svela un presentimento o, forse, un avvertimento tattico da parte di Allegri disatteso dall’americano. Nonostante la delusione, il tecnico ha subito mostrato solidarietà, applaudendo l’ex Chelsea e abbracciandolo al momento della sostituzione con Nkunku.

Per Pulisic, c’è una curiosità sfortunata: è il secondo rigore fallito in maglia rossonera, ed entrambi sono avvenuti a Torino. Il primo, nella scorsa stagione, fu parato da Milinkovic-Savic del Torino, confermando come la città piemontese non gli porti bene dal dischetto.

L’errore di Pulisic si inserisce in un “tabù rigori” che è diventato un’emergenza in casa Milan. La statistica è clamorosa: da inizio 2024, i rossoneri hanno sbagliato sette dei tredici rigori calciati in Serie A, con una percentuale di errore del 54%. Questo dato è un record negativo assoluto nei top 5 campionati europei nello stesso periodo, con ben cinque errori negli ultimi sette penalty tirati.

Nonostante tutto, Allegri ha confermato Pulisic come rigorista nel post-partita, in una decisione che sottolinea la fiducia nel giocatore e la volontà di non cedere al panico statistico.