Pulisic Milan, Allegri sorride e scioglie le riserve: titolare contro il Bari? Cosa filtra da Milanello

Pulisic Milan, Massimiliano Allegri recupera Pulisic e lo lancia titolare contro il Bari in Coppa Italia: le ultime da Milanello

Milano si accende in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025/2026! Il Milan, targato dalla nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, si prepara al suo primo impegno cruciale: l’esordio in Coppa Italia contro il Bari. La sfida è in programma domenica sera alle ore 21:15 nello storico stadio di San Siro, un appuntamento che promette spettacolo e le prime indicazioni sul nuovo corso rossonero.

La notizia che fa sorridere i tifosi milanisti e lo staff tecnico è il rientro a pieno regime di Christian Pulisic. L’esterno statunitense, un elemento chiave nelle dinamiche offensive del Diavolo, aveva destato preoccupazione durante la tournée estiva in Asia. Pulisic aveva accusato un dolore alla caviglia durante l’amichevole vinta contro il Liverpool, un infortunio che aveva tenuto col fiato sospeso l’ambiente rossonero.

Fortunatamente, il periodo di riabilitazione è giunto al termine. Nelle ultime sessioni di allenamento, sia quella di ieri che quella odierna, Pulisic si è allenato regolarmente in gruppo con il resto della squadra, dimostrando di aver perfettamente recuperato dalla problematica alla caviglia. La sua presenza è quindi assicurata per la partita di Coppa Italia contro il Bari, un fattore che offre ad Allegri una preziosa risorsa in più per sbloccare la partita e dare il via alla stagione con il piede giusto.

Il recupero di Pulisic è di fondamentale importanza per il Milan di Allegri. L’americano, con la sua velocità, la sua dribbling ability e la sua visione di gioco, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie. La sua capacità di cambiare passo e di creare superiorità numerica sulle fasce sarà cruciale per scardinare la difesa del Bari, una squadra che presumibilmente affronterà l’impegno con grande determinazione e voglia di ben figurare contro una big.

L’arrivo di Allegri in panchina, dopo la parentesi precedente, segna un nuovo capitolo per il Milan. Con Tare nel ruolo di DS, la strategia del club appare orientata a un mix di esperienza e talento emergente. L’obiettivo è quello di costruire una squadra solida, competitiva e in grado di lottare su più fronti. La Coppa Italia è un banco di prova importante per testare le prime idee tattiche del tecnico livornese e per dare fiducia al gruppo in vista di un’annata che si preannuncia intensa e ricca di sfide. La disponibilità immediata di Pulisic è un segnale positivo e un tassello importante in questo mosaico. Come sempre, le informazioni sono state rielaborate dalla fonte Calciomercato.com, che ha confermato il pieno recupero del talentuoso esterno. Sarà interessante vedere come Allegri impiegherà l’americano e quali altre sorprese riserverà la formazione rossonera per questa prima, attesissima uscita ufficiale.