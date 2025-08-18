Pulisic Milan, il calciatore rossonero celebra la prima vittoria del Milan! Il post Instagram infiamma i tifosi. Le ultimissime notizie

L’esordio stagionale del Milan in Coppa Italia si è concluso con un successo, una vittoria solida per 2-0 contro il Bari che ha regalato ai rossoneri il passaggio del turno. Un risultato che non solo conferma il buon lavoro svolto dalla squadra in precampionato, ma che ha anche caricato di entusiasmo i giocatori in vista dei prossimi impegni ufficiali. A testimoniare il clima di euforia nello spogliatoio è stato Christian Pulisic, che ha voluto condividere la sua gioia con i tifosi sui social media.

Al termine del match, il talentuoso esterno americano ha postato una sua foto sul profilo ufficiale di Instagram, accompagnata da una didascalia semplice ma d’impatto: “First win of the year” (tradotto, “Prima vittoria dell’anno”). Un messaggio chiaro che celebra l’inizio vincente della nuova stagione agonistica e che mostra tutta la voglia del giocatore di lasciare il segno con la maglia rossonera.

L’entusiasmo di Pulisic non è passato inosservato tra i tifosi, che hanno accolto il post con centinaia di migliaia di ‘mi piace’ e commenti di supporto. La sua figura è diventata rapidamente un punto di riferimento per il Milan, non solo per le sue giocate in campo, ma anche per il suo spirito positivo e la sua capacità di connettersi con la tifoseria.

La vittoria in Coppa Italia è un tassello importante per costruire la fiducia necessaria per affrontare le sfide future. L’esultanza di Pulisic su Instagram simboleggia perfettamente questo sentimento: il Milan ha iniziato il suo cammino ufficiale nel modo migliore e il morale della squadra è alto. Ora, l’obiettivo è trasformare questo slancio iniziale in una serie di successi duraturi, con la speranza che le prossime esultanze non tardino ad arrivare.