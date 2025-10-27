Pulisic Milan, il club rossonero ha un piano ben preciso per farlo tornare al meglio: USA avvisati e… Ultimissime notizie sui rossoneri

L’assenza forzata di Christian Pulisic si sta facendo sentire pesantemente nelle prestazioni del Milan. Dopo un avvio di stagione da assoluto protagonista con quattro gol e due assist in campionato, l’esterno statunitense è stato costretto ai box durante l’ultima sosta per le nazionali a causa di un problema muscolare rimediato nell’amichevole degli Stati Uniti contro l’Australia. Il Milan ha perso il suo faro offensivo e la «coperta corta» di Allegri ne sta pagando le conseguenze.

Il problema è destinato a ripresentarsi in vista della prossima sosta di novembre. Se Chris Pulisic dovesse recuperare la forma e tornare a disposizione di Allegri per le prossime gare di campionato, diventerebbe automaticamente convocabile anche per gli Stati Uniti e il CT Pochettino. La nazionale a stelle e strisce sarà impegnata in due test amichevoli contro il Paraguay (15 novembre) e l’Uruguay (19 novembre).

La prospettiva di vedere Pulisic nuovamente sottoposto a stress fisico a ridosso di un infortunio preoccupa fortemente il club di via Aldo Rossi. Per questo motivo, la dirigenza è già passata all’azione. Come riportato, sono già in corso dei contatti tra l’AD milanista Giorgio Furlani e i riferimenti della federazione americana. L’obiettivo è chiaro: provare a ottenere il nulla osta per non far partire il giocatore.

Il Milan vorrebbe che Pulisic restasse a lavorare a Milanello, dove avrebbe la possibilità di completare il percorso di recupero e ritrovare la condizione migliore in vista del tour de force che attende i rossoneri. Bloccare la convocazione non è un’operazione semplice, ma la preoccupazione per le condizioni di uno dei calciatori più determinanti di questo inizio di stagione è massima. Furlani tenterà fino all’ultimo di garantire ad Allegri il pieno recupero del suo top player senza rischi. L’«emergenza Pulisic» si estende ben oltre il campo.