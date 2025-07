Pulisic Milan, il calciatore alza la voce: «Mi mancherà la Champions, noi come gruppo avremo questo grande obiettivo». Le sue parole

Nella cornice del ritiro rossonero, Christian Pulisic ha rilasciato dichiarazioni significative alla Gazzetta dello Sport, tracciando la rotta per la prossima stagione del Milan. Le sue parole mettono in luce una chiara consapevolezza delle aree su cui lavorare e un’ambizione palpabile di riportare il club ai vertici del calcio europeo.

Il tema centrale dell’intervista è la fase difensiva. Pulisic è categorico: “Se vogliamo migliorare non possiamo concedere tante reti come la passata stagione. È qualcosa su cui dobbiamo stare attenti e lavorare.” Un’affermazione che sottolinea l’importanza di una solida retroguardia, ma che si estende immediatamente a un concetto di responsabilità collettiva: “Non solo i difensori, ma tutta la squadra perché si difende tutti insieme.” Questo approccio olistico evidenzia la maturità tattica del giocatore e la sua visione di un Milan compatto e unito in ogni fase di gioco. La riduzione dei gol subiti è, infatti, un pilastro fondamentale per qualsiasi squadra che ambisca a lottare per i titoli.

L’altro grande assente nel presente del Milan è la Champions League. Dopo una stagione in cui la competizione non è stata raggiunta, Pulisic non nasconde il rammarico, ma lo trasforma in motivazione: “Mi mancherà? Sì perché è dove vorremmo essere. Il nostro obiettivo è qualificarci il prossimo anno.” L’assenza dal palcoscenico più prestigioso d’Europa è un peso che il giocatore sente, ma la sua determinazione è chiara: la qualificazione è la priorità assoluta. Il Milan, secondo Pulisic, “merita di giocarla”, riconoscendo il blasone e la storia del club in questa competizione.

Le dichiarazioni di Pulisic sono un segnale forte: il Milan è chiamato a una stagione di riscatto, con l’obiettivo primario di blindare la difesa e riconquistare un posto tra le grandi d’Europa. La sensazione è quella di un gruppo consapevole delle proprie lacune e fortemente motivato a superarle, con Pulisic che si conferma uno dei leader tecnici e morali di questa rinascita.