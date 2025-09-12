Pulisic Milan, l’americano arma dalla panchina contro il Bologna? Incredibile novità, non se lo aspettava nessuno

Pulisic Milan, l’attaccante americano potrebbe partire dalla panchina contro il Bologna: Allegri lo utilizza come arma a gara in corso?

Le recenti sedute di allenamento hanno smentito le preoccupazioni iniziali di Didier Deschamps riguardo alle condizioni fisiche di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, nuovo acquisto del Milan, ha dimostrato una forma eccellente, ben oltre le aspettative del CT della Francia. Nonostante il poco minutaggio nelle ultime due vittorie contro Islanda e Ucraina, che aveva alimentato dubbi sul suo stato di salute, i test fisici di ieri hanno dipinto un quadro decisamente più ottimistico.

Un’ipotesi sorprendente: Rabiot titolare contro il Bologna?

Questa notizia ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi del Milan e ha acceso un dibattito tattico. Come riporta La Gazzetta dello Sport in un articolo di questa mattina, non è da escludere l’ipotesi di vedere Rabiot schierato dal primo minuto già nella prossima partita contro il Bologna. Si tratterebbe di una mossa audace da parte del neo-allenatore Massimiliano Allegri, che sta lavorando per plasmare un centrocampo solido e dinamico.

Questo scenario, seppur difficile, è reso plausibile dal rientro ritardato di Christian Pulisic dagli Stati Uniti. L’esterno americano, arrivato solo ieri, potrebbe non essere in condizioni ottimali per partire da titolare, spingendo Allegri a considerarlo un’opzione per la ripresa. In questo caso, il posto di Pulisic verrebbe preso da Ruben Loftus-Cheek, che avanzerebbe in una posizione più offensiva al fianco di Santiago Gimenez nel tandem d’attacco.

Il nuovo Milan di Allegri e Tare: una rivoluzione tattica?

L’arrivo di Rabiot si inserisce perfettamente nella visione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e di Allegri. L’obiettivo è costruire una squadra fisica, solida e versatile, capace di adattarsi a diversi moduli e avversari. La presenza di un giocatore con le caratteristiche di Rabiot, un centrocampista completo e potente, offre ad Allegri una vasta gamma di opzioni. Può agire come mediano, ma anche come mezzala di spinta, fornendo un contributo cruciale in entrambe le fasi di gioco. La sua esperienza internazionale e la sua leadership in campo potrebbero rivelarsi fondamentali per il Milan.

Il nuovo assetto tattico del Milan si sta delineando con chiarezza. L’innesto di Rabiot promette di dare maggiore equilibrio e qualità al centrocampo. Le scelte di Allegri in vista del match contro il Bologna saranno un banco di prova significativo per capire quali sono le sue priorità e come intende sfruttare al meglio la rosa a sua disposizione. La possibilità di schierare Rabiot titolare fin da subito rappresenta un segnale forte al campionato e agli avversari, dimostrando che il Milan è pronto a partire con il piede giusto.