Pulisic Milan, l’infortunio non lo lascia tranquillo! Possibile forfait per il weekend, cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Brutte notizie per il Milan in vista delle amichevoli del weekend. Christian Pulisic non è ancora al meglio e la sua presenza nelle sfide contro Leeds e Chelsea è a forte rischio. L’attaccante americano sta ancora facendo i conti con il fastidio alla caviglia, a seguito del duro colpo subito nell’amichevole disputata a Hong Kong contro il Liverpool.

A causa di questo infortunio, Pulisic non sta lavorando al cento per cento con il resto del gruppo e sta seguendo un programma di terapie per recuperare. La situazione è monitorata giorno per giorno dallo staff medico rossonero, che non vuole correre rischi, soprattutto in una fase della stagione ancora preparatoria e con l’inizio del campionato alle porte. Per questo motivo, la sua partecipazione alla trasferta inglese, che prevede due match ravvicinati, è tutt’altro che certa. La squadra rossonera, infatti, partirà domani pomeriggio e la sua convocazione rimane in forte dubbio.

Per il Milan si tratta di un’assenza pesante, considerando che Pulisic è un giocatore chiave nel sistema di gioco e un punto di riferimento per l’attacco. Le due amichevoli, contro il Leeds a Dublino e contro il Chelsea a Londra, sono test importanti per valutare lo stato di forma della squadra e rifinire gli schemi tattici in vista della nuova stagione. Non poter contare su uno dei suoi elementi migliori rappresenta un intoppo per i piani del tecnico, che spera di recuperare il giocatore il prima possibile.