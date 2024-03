Pulisic si è conquistato il Milan, Musah lo elogia: «Sta vivendo una delle sue migliori stagioni». Le parole del centrocampista

Il centrocampista del Milan Musah ha elogiato il suo connazionale Pulisic dal ritiro degli USA. Le dichiarazioni sull’attaccante rossonero.

SU PULISIC – «Sono davvero molto contento di come vedo Christian giocare in questo momento. Sta segnando molti gol, influenzando molto il gioco della nostra squadra. Direi che è stato il nostro miglior attaccante in questa stagione al Milan, quindi sono davvero felice per lui. Sta andando così bene. Vedo che anche lui si sta divertendo e forse sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Quindi sì, sono davvero felice di vedere un collega americano fare una cosa del genere».

LE PAROLE DI MUSAH DAL RITIRO USA