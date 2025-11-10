Pulisic esaltato da Nosotti: «Spalla ideale per liberare ulteriormente Leao»

Nosotti, noto giornalista, ha elogiato Christian Pulisic, considerando l’americano come spalla ideale per Rafael Leao

Il giornalista Marco Nosotti, intervenuto a Radio Rossonera, ha espresso grande ammirazione per Christian Pulisic, definendolo un elemento «importantissimo per la fase offensiva» del Milan.

Secondo Nosotti, Pulisic non solo ha grandi margini di crescita, ma è soprattutto la «spalla ideale per liberare ulteriormente Leao», creando così un meccanismo d’attacco devastante.

Il giornalista ha spiegato la sua preferenza tattica, legandola all’assetto difensivo del Milan: «Sceglierei lui perché grossomodo se andiamo a vedere quello che sta succedendo dietro, c’è un pensiero consolidato di un blocco basso». Nosotti conclude: «Il Milan non è fatto per fare pressione alta e sporcare tutte le uscite. Sono innamorato di quel tipo di giocatore che è Pulisic».