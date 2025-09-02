Pulisic Milan, il calciatore americano è inarrestabile: adesso è anche in testa ad una speciale classifica. Le ultimissime sui rossoneri

Christian Pulisic si è affermato come il vero trascinatore offensivo del Milan. Come riportato da acmilan.com, dal suo arrivo nel club rossonero, il talentuoso americano è il giocatore che ha segnato più reti in tutte le competizioni. Un dato sorprendente che certifica il suo impatto devastante e la sua straordinaria prolificità sotto porta.

Con ben 33 gol all’attivo, Pulisic ha messo un distacco significativo rispetto ai suoi compagni. Il secondo in questa speciale classifica è Rafael Leão, fermo a quota 28 reti. Un gap di cinque gol che testimonia la costanza e la capacità dell’ex Chelsea di essere sempre nel vivo dell’azione e di finalizzare il gioco della squadra.

L’impatto di Pulisic è stato immediato e decisivo. Arrivato con l’etichetta di giocatore di talento ma dalla prolificità altalenante, il numero 11 rossonero ha saputo smentire ogni scetticismo a suon di gol e prestazioni di altissimo livello. La sua intelligenza tattica, la sua velocità e il suo fiuto del gol lo hanno reso un elemento imprescindibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri, che lo ha valorizzato al meglio nel suo sistema di gioco.

Nonostante non sia un vero e proprio centravanti, Pulisic ha dimostrato di avere i numeri di un bomber, trasformando in gol ogni occasione. La sua capacità di leggere le azioni, di inserirsi negli spazi e di calciare in porta da ogni posizione lo rende una minaccia costante per le difese avversarie. L’investimento del Milan su di lui si è rivelato un successo totale, e i suoi numeri da record lo confermano.