Pulisic Milan, Capello lo esalta: «Può davvero giocare dappertutto, ho maturato questa cosa su di lui». Le ultimissime notizie

La sosta per le Nazionali è tempo di bilanci e analisi tattiche sul campionato, e sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è intervenuto un osservatore d’eccezione, l’ex tecnico rossonero Fabio Capello, per commentare la rosa del Milan e, in particolare, l’utilizzo di Christian Pulisic da parte di Max Allegri.

L’attenzione di Capello si è concentrata sulla versatilità dell’americano e sulla sua potenziale centralità in un sistema di gioco come il 3-5-2, modulo spesso adottato dal tecnico Allegri.

Pulisic, l’arma polivalente di Allegri

Nonostante il Milan di Allegri e del DS Tare venga talvolta percepito come meno abbondante in alcuni reparti rispetto alle dirette concorrenti, Capello ha individuato in Pulisic una risorsa tattica fondamentale, in grado di colmare questa distanza.

«C’è meno abbondanza rispetto alla concorrenza», ha ammesso Capello, «però Pulisic può giocare davvero dappertutto, tanto da sembrare perfetto anche nella posizione attuale nel 3-5-2: sa muoversi, ha qualità e velocità e va in verticale».

L’ex allenatore rossonero si è detto convinto che la chiave per sbloccare completamente il potenziale dell’esterno statunitense risieda proprio nello spostamento in una zona più nevralgica del campo, un’intuizione che Allegri ha saputo sfruttare al meglio in questa fase iniziale della stagione.

La Centralità Aumenta la Pericolosità

Capello ha argomentato che liberare Pulisic dai compiti strettamente esterni lo rende un elemento di disturbo molto più efficace per le difese avversarie. La sua capacità di leggere il gioco e la rapidità nelle scelte beneficiano enormemente da un ruolo più accentrato.

«Ho l’impressione che partire più centrale sia meglio per lui: diventa molto più pericoloso, se libero di muoversi», ha spiegato Capello. Questa libertà di movimento permette a Pulisic di sfruttare la sua abilità nell’inserimento e nella ricerca della verticalizzazione, due qualità che il tecnico Allegri sta sfruttando per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

La valutazione di Capello non solo promuove la scelta tattica di Allegri di impiegare Pulisic in una posizione ibrida, ma suggerisce anche che l’americano, con la sua tecnica e dinamicità, può essere la vera punta di diamante del Milan in grado di fare la differenza, al di là del “caso centravanti” sollevato dalla critica.