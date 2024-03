Pulisic Milan, Capaldi pazzo dell’americano: «Fondamentale per i rossoneri. Un dato sul suo rendimento non mente»

Pulisic-Milan, Aurelio Capaldi, noto giornalista, ha elogiato il rendimento stagionale di Christian Pulisic: le dichiarazioni

Christian Pulisic è andato in gol anche oggi nella vittoria del Milan per 1-3 sul campo del Verona realizzando il suo 12° gol stagionale. Aurelio Capaldi, ospite a 90° Minuto, ha esalto in questi termini il rendimento dell’esterno americano:

PAROLE – «Pulisic sta vivendo la stagione migliore della carriera, sta rendendo alla grande. Incisivo, partecipa tanto e determina sempre qualcosa per la sua squadra. Fondamentale per il Milan».