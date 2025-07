MN24 – Pulisic Milan, il calciatore americano è atteso domani a Milanello: presto l’incontro con Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Christian Pulisic si prepara a tornare a Milanello per quella che sarà la sua terza stagione con il Milan. Il suo rientro, atteso per domani, segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’attaccante americano, pronto a consolidare il suo ruolo da protagonista nella formazione rossonera. Dopo un’ottima prima annata e una seconda stagione caratterizzata da luci e ombre, Pulisic è determinato a dimostrare il suo valore e a contribuire in maniera decisiva agli obiettivi del club.

L’arrivo di Pulisic nell’estate del 2023 fu accolto con grande entusiasmo e le aspettative non furono deluse. La sua rapidità, la visione di gioco e la capacità di incidere sia in fase realizzativa che in quella di rifinitura lo hanno reso rapidamente un beniamino dei tifosi. La prima stagione lo ha visto protagonista di gol importanti e assist decisivi, affermandosi come uno degli elementi più brillanti dell’attacco milanista.

La seconda annata, tuttavia, è stata più complessa. Nonostante sprazzi di grande calcio, Pulisic ha affrontato alcune difficoltà, tra cui qualche infortunio che ne ha limitato la continuità e un calo di forma in alcuni periodi cruciali della stagione. Ora, con il rientro a Milanello, l’obiettivo è chiaro: ritrovare la massima condizione fisica e mentale per affrontare al meglio le sfide che attendono il Milan, sia in campionato che nelle competizioni europee.

Pulisic è consapevole delle aspettative e della responsabilità che porta sulle spalle. La sua esperienza internazionale e la sua versatilità tattica lo rendono un elemento prezioso per mister Fonseca. I tifosi si aspettano da lui un salto di qualità definitivo, che lo porti a diventare un vero e proprio leader in campo. La terza stagione di Pulisic con il Milan si preannuncia quindi cruciale, un banco di prova per confermare il suo talento e lasciare un segno indelebile nella storia recente del club.