Pulisic: «Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più»

Pulisic ha pubblicato una storia Instagram dopo il suo errore dal dischetto in Juventus-Milan

Un errore dal dischetto che pesa come un macigno. Christian Pulisic, l’attaccante statunitense tra i più brillanti in questo inizio di stagione del Milan, si è ritrovato protagonista in negativo del big match contro la Juventus. Il rigore fallito nel secondo tempo della sfida, conclusasi 0-0 all’Allianz Stadium, è costato ai rossoneri la possibilità di conquistare tre punti fondamentali. A poche ore dal fischio finale, il numero 11 ha espresso tutta la sua delusione con un messaggio forte e diretto sui suoi canali social.

Attraverso una Storia sul suo profilo Instagram, Pulisic ha voluto affrontare immediatamente l’errore, mostrando un senso di responsabilità e un attaccamento al club che hanno toccato i tifosi del Diavolo.

“Mi uccide deludere questo club,” ha scritto l’americano, in una presa di coscienza che va oltre il mero aspetto sportivo. “Lavorerò 10 volte più duramente per sistemare le cose. Forza Milan sempre.”

Queste parole, semplici ma cariche di significato, hanno rafforzato il legame tra il giocatore e l’ambiente rossonero. L’ex stella del Chelsea e Borussia Dortmund, pur essendo una delle note più positive in termini di gol e assist, non ha voluto nascondersi dietro la buona prova complessiva della squadra, assumendosi la colpa per un errore che si inserisce in una vera e propria maledizione dei rigori per il club lombardo.

Il tiro alto e impreciso di Pulisic è solo l’ultimo di una serie di insuccessi dagli undici metri che affliggono il Milan. L’errore ha impedito alla squadra allenata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico chiamato a risollevare le sorti del club, di sbloccare una partita tatticamente bloccata e di mantenere la vetta della classifica.

Il gesto di Pulisic, chiedere scusa pubblicamente e promettere maggiore impegno, è un segnale di maturità. Dimostra che, nonostante la delusione, il giocatore è pronto a voltare pagina immediatamente.

La reazione dell’attaccante statunitense è l’ideale punto di partenza per ripartire con maggiore determinazione e per mettere a tacere le critiche, concentrandosi sui prossimi impegni di campionato e coppe.