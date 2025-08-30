Pulisic a DAZN: «Modric è un campione, siamo felicissimi per la vittoria. Ad Allegri dico questa cosa»

Loftus Cheek a DAZN: «Modric è un campione, siamo felicissimi per la vittoria. Ad Allegri dico questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan torna a sorridere dopo la vittoria a Lecce, un successo importante ottenuto grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di DAZN. L’attaccante americano ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di aver dimostrato sul campo il valore del gruppo.

Le parole di Pulisic sulla vittoria e la solidità della squadra

“Sappiamo di essere un gruppo forte e con grande qualità, sta a noi dimostrarlo sul campo ogni partita come abbiamo fatto stasera”, ha dichiarato Pulisic, evidenziando la convinzione del Milan nei propri mezzi. Il suo gol ha permesso ai rossoneri di “ghiacciare” la partita e di assicurarsi i tre punti, confermando l’ottimo stato di forma del giocatore e della squadra.

Pulisic ha anche rimarcato la solidità difensiva mostrata dal Milan, un aspetto fondamentale per il gioco di Massimiliano Allegri. “Sì è vero, abbiamo saputo tenere bene il campo contro il Lecce, ma è fondamentale non subire gol per il nostro modo di giocare, oggi ci siamo riusciti”, ha spiegato il numero 11, che si è detto felice della prestazione del gruppo.

La vittoria in trasferta è un segnale importante per il Milan, che con questo risultato può affrontare la sosta per le nazionali con maggiore serenità e prepararsi al meglio per i prossimi impegni di campionato. L’intesa tra Allegri, il DS Igli Tare e i giocatori sembra sempre più forte, con il Milan che appare una squadra coesa e determinata.