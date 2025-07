MN24 – Pulisic neanche in panchina in Perth Glory Milan: il motivo dietro l’assenza dell’americano

Pulisic non è nemmeno in panchina nell’amichevole odierna tra Perth Glory e Milan: riposo precauzionale dopo il problema alla caviglia

Clamorosa assenza tra le fila del Milan nell’ultima amichevole della tournée australiana contro il Perth Glory. Christian Pulisic, l’attaccante americano su cui il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare ripongono grandi aspettative, non figura né nell’undici titolare né in panchina. Una notizia che ha immediatamente destato preoccupazione tra i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere il talento statunitense in campo.

Secondo quanto appreso in esclusiva da Milannews24, la decisione di tenere a riposo Pulisic è dettata da pura e semplice cautela. L’ex giocatore del Chelsea ha infatti rimediato una botta alla caviglia pochi giorni fa, durante il test amichevole disputato a Hong Kong contro il Liverpool. Un infortunio che, sebbene non sembri di grave entità, ha spinto lo staff medico del Milan, in accordo con Allegri e Tare, a non rischiare ulteriormente il numero 11 rossonero. La priorità assoluta è il recupero completo dell’ala destra, in vista dell’imminente inizio della stagione ufficiale e del ritorno in Italia.

La partita contro il Perth Glory rappresenta l’ultimo atto della tournée pre-campionato del Milan. Un periodo intenso e ricco di impegni, che ha permesso ad Allegri di iniziare a plasmare la sua squadra, introducendo le prime idee tattiche e testando i nuovi acquisti. La presenza di Tare, il nuovo DS, è stata fondamentale per affiancare il tecnico in questa fase delicata di costruzione. L’obiettivo principale di queste amichevoli è stato quello di mettere minuti nelle gambe dei giocatori, affinare l’intesa e valutare la condizione fisica di tutti gli elementi della rosa.

L’assenza di Pulisic, seppur motivata, sottolinea l’importanza di gestire al meglio i carichi di lavoro e prevenire infortuni gravi in una fase cruciale della preparazione estiva. Il Milan ha bisogno del miglior Pulisic per affrontare gli impegni futuri, sia in campionato che nelle coppe. La fascia destra, in particolare, è un ruolo chiave nel modulo di Allegri, e l’apporto offensivo dell’americano è considerato indispensabile.

La società rossonera ha dimostrato grande professionalità nel gestire la situazione, anteponendo la salute del calciatore a qualsiasi esigenza di spettacolo o di testing sul campo. Questo approccio è in linea con la visione di Allegri e Tare, che puntano a una gestione oculata della rosa per garantire la massima competitività durante l’intera stagione. Si prevede che Pulisic possa essere regolarmente a disposizione per le prime sfide ufficiali una volta rientrato a Milanello, dove si sottoporrà a ulteriori controlli medici per scongiurare qualsiasi complicazione.

I tifosi rossoneri attendono con ansia il ritorno in campo del loro numero 11, sperando che questa piccola battuta d’arresto sia solo un ricordo lontano e che Pulisic possa essere presto protagonista con la maglia del Milan, dimostrando tutto il suo immenso valore. La road to Italy per il Milan si conclude quindi con un’ultima amichevole in cui la prudenza ha prevalso, lasciando intendere che le priorità del nuovo corso Allegri-Tare sono chiare: salvaguardare i talenti e preparare al meglio la squadra per una stagione da protagonisti.