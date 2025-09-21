Pulisic, impatto devastante al Milan: un fenomeno da 36 gol. E con la doppietta di ieri sera...

Pulisic, l’americano continua a marcare una differenza notevole in casa rossonera: quella all’Udinese è la terza doppietta

L’eco delle due reti segnate da Christian Pulisic al Bluenergy Stadium si sta ancora propagando, ma non sono solamente i tre punti conquistati dal Milan a fare notizia. L’attaccante americano ha infatti raggiunto un traguardo impressionante: 36 gol in maglia rossonera, a conferma di un impatto devastante sin dal suo arrivo nell’estate del 2023. Questi numeri lo consacrano, a mani basse, come il giocatore più decisivo e prolifico della squadra. Un vero e proprio fenomeno che sta lasciando il segno nel calcio italiano.

La sua prolificità si distribuisce in modo equilibrato su più fronti, dimostrando una versatilità e una concretezza fuori dal comune. Dei 36 gol totali, ben 26 sono stati realizzati in Serie A, il palcoscenico principale dove Pulisic ha mostrato tutta la sua classe. Le restanti reti sono frutto di prestazioni di alto livello nelle competizioni europee e nazionali: 5 in Champions League, 2 in Europa League, 2 in Supercoppa Italiana e 1 in Coppa Italia. Un bottino completo che sottolinea la sua importanza in ogni competizione affrontata dal Milan.

Il trionfo sul campo dell’Udinese, con il punteggio finale di 3-0, ha avuto un protagonista indiscusso. La doppietta di Pulisic è la terza della sua carriera rossonera, e tutte e tre sono arrivate nel massimo campionato italiano. Un dato che non sorprende, considerando la sua capacità di essere letale sotto porta nei momenti chiave. La prima doppietta è arrivata nella sua prima stagione, nella terzultima giornata contro il Cagliari, in una partita vinta per 5-1 a San Siro. La seconda risale alla stagione scorsa, quando una sua doppietta ribaltò il risultato sul campo del Lecce, contribuendo in modo decisivo alla rimonta del Milan (3-2) insieme a un autogol dei pugliesi. La terza, appena siglata, consolida ulteriormente la sua reputazione di attaccante di razza.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche agli occhi del direttore sportivo del Milan, Tare, che ha da subito creduto nelle sue qualità. Anche il tecnico Massimiliano Allegri ha saputo valorizzare al meglio le sue caratteristiche, inserendolo in un contesto tattico che ne esalta il talento e la capacità di incidere. La fonte di questi dati è Opta, che continua a registrare numeri da capogiro per l’attaccante. La storia di Christian Pulisic al Milan è una storia di successo, di lavoro duro e di obiettivi raggiunti, che lo ha trasformato in un idolo per i tifosi e in un leader tecnico per la squadra. Il suo contributo è essenziale e il Milan può guardare al futuro con fiducia, forte della sua straordinaria capacità realizzativa.