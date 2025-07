Pubill vicinissimo al Wolverhampton: il Milan non ha affondato il colpo. Ecco perchè

Pubill, terzino destro dell’Almeria, è ormai vicinissimo al trasferimento al Wolverhampton: il Milan ha deciso di non affondare il colpo

Quella di oggi, o al massimo di domani, potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro di Arnau Pubill. Il giovane terzino destro dell’Almería, a lungo accostato al Milan, sembra ormai destinato a vestire la maglia del Wolverhampton Wanderers. La trattativa, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, è in fase avanzata, con i Wolves che hanno presentato un’offerta ufficiale di quasi 20 milioni di euro, un’iniziativa concreta che ha evidentemente convinto il giocatore.

La vicenda Pubill si è trascinata per giorni, alimentando le speranze dei tifosi milanisti che vedevano nel promettente difensore spagnolo un rinforzo ideale per la fascia destra. Tuttavia, nonostante le numerose voci e le indiscrezioni che parlavano di un interesse concreto, il Milan non ha mai formalizzato alcuna proposta all’Almería. Una situazione che ha lasciato il calciatore in un limbo, in attesa di una mossa che non è mai arrivata.

L’immobilità del Milan in questa trattativa appare quantomeno singolare, soprattutto considerando le esigenze della squadra e la necessità di rafforzare determinati reparti in vista della prossima stagione. Con Igli Tare insediatosi da poco come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore rossonero, ci si aspettava una maggiore incisività sul mercato, ma per Pubill, evidentemente, le priorità erano altre o le valutazioni economiche non combaciavano con le aspettative del club.

La pazienza di Pubill sembra essersi esaurita. Stanco di attendere un’offerta formale da parte del Milan, il giocatore avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in Premier League. I Wolves, dal canto loro, hanno dimostrato grande determinazione e concretezza, mettendo sul piatto una cifra considerevole che testimonia la volontà di assicurarsi le prestazioni del giovane talento. L’accelerazione degli ultimi giorni ha portato la trattativa a un punto di non ritorno, con la chiusura che potrebbe avvenire nelle prossime ore.

È interessante notare come, nonostante le continue indiscrezioni che dipingevano l’operazione Pubill-Milan come “quasi fatta” o “in chiusura”, la realtà dei fatti, confermata anche da Romano, sia stata ben diversa. L’assenza di una proposta ufficiale da parte del Milan ha di fatto aperto la strada ai Wolves, che hanno saputo cogliere l’occasione e agire con rapidità e decisione.

Per il calciomercato Milan di Tare e Allegri, la mancata acquisizione di Pubill rappresenta sicuramente un’occasione persa, soprattutto se il giocatore si affermerà come previsto in un campionato competitivo come la Premier League. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse del club rossonero sul mercato per rinforzare la difesa e quali alternative verranno prese in considerazione per la fascia destra, un ruolo che necessita di adeguati innesti per affrontare al meglio la prossima stagione. I tifosi del Milan sperano che la dirigenza possa presto recuperare il terreno perso e portare a casa rinforzi all’altezza delle aspettative.