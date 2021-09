Probabili formazioni Juve Milan: le ultime sulle possibili scelte di Pioli

È il giorno di Juventus Milan, ecco le probabili scelte di formazione di mister Pioli per la gara allo Stadium

Ci siamo. Ancora qualche ora poi allo Stadium di Torino (20:45) si accenderanno le luci per Juventus Milan. Stefano Pioli dovrà fare i conti con diverse assenze: in difesa quella di Calabria e in attacco quelle di Ibrahimovic e Giroud.

Eccezzion fatta per il terzino italiano la difesa dovrebbe essere la stessa che ha giocato contro la Lazio con Romagnoli schierato al posto di Kjaer e Florenzi al posto dell’infortunato Calabria con Tomori e Theo Hernandez a completare il reparto. A centrocampo invece al fianco di Kessié, torna dal 1′, dopo l’iniziale panchina ad Anfield, Tonali. Confermato invece il trio Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao dietro l’unica punta Rebic.

MILAN (4-3-2-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.