Probabili formazioni Bologna Milan: le ultime sulle scelte di Pioli

Probabili formazioni Bologna Milan. Le ultime novità sulle scelte di Stefano Pioli per il match di questa sera

Le probabili formazioni di Bologna Milan. Stefano Pioli studia le sue mosse in vista del match di questa sera al Dall’Ara. Il tecnico rossonero dovrebbe schierare dal 1′ minuto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrebbe essere preferito ad Olivier Giroud, ma è probabile una staffetta tra i due nel secondo tempo. Prima convocazione per Mirante, ma in porta ci sarà Tatarusanu che avrà davanti una linea a 4 composta da Ballo-Tourè, Kjaer, Tomori e Calabria. La sorpresa sarà Castillejo, che viaggia verso una maglia da titolare a discapito di Saelemaekers.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli