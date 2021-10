Bologna Milan streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match del Dall’Ara valido per la nona giornata di Serie A

Anticipo serale per Bologna Milan, match valido per la nona giornata di campionato. I rossoneri di Pioli vorranno rilanciarsi dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Porto, ma sulla panchina dei felsinei c’è l’ex Mihajlovic, che ha già battuto una big come la Lazio per 3 a 0.

La partita si giocherà sabato 23 ottobre alle 20.45 e sarà visibile in streaming su DAZN, su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.