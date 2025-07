Probabili formazioni Perth Glory Milan: Allegri vara il turnover, tridente inedito

Probabili formazioni Perth Glory Milan: Massimiliano Allegri è pronto a varare il turnovere in vista dell’ultima amichevole della tournée

Oggi alle 12:20 ore italiane, il Milan scenderà in campo per l’ultima amichevole della sua tournée estiva. L’avversario sarà il Perth Glory, squadra australiana che ha concluso l’ultimo campionato all’ultimo posto, rendendola un test meno impegnativo ma comunque utile per Massimiliano Allegri e il suo staff. L’incontro, un’occasione cruciale per affinare le tattiche in vista della nuova stagione di Serie A, vedrà una formazione rossonera completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti uscite contro avversari di calibro come Arsenal e Liverpool.

Il nuovo corso del Milan, inaugurato dall’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal ritorno in panchina di Allegri, sta prendendo forma e questa partita rappresenta un ulteriore tassello nel puzzle. L’obiettivo è chiaro: testare nuove soluzioni, valutare lo stato di forma dei giocatori e integrare i nuovi acquisti. Il modulo scelto per la sfida sarà il 4-3-3, una disposizione tattica che Allegri sta evidentemente studiando e che potrebbe diventare un punto fermo per la prossima stagione.

Le Probabili Formazioni: Spazio ai Volti Nuovi e alle Seconde Linee

La curiosità maggiore ruota attorno alla formazione iniziale del Milan, che presenterà diverse novità. In porta, spazio a Maignan, mentre la difesa sarà composta da F. Terracciano, Gabbia, Pavlovic ed Estupinan. Un reparto difensivo inedito che permetterà ad Allegri di valutare alternative e profondità della rosa. A centrocampo, il trio vedrà Loftus-Cheek, Comotto e Bondo, con la speranza che possano trovare l’intesa giusta e dettare i ritmi di gioco. L’attacco sarà guidato da Chukwueze, Okafor e Jimenez, un tridente che promette velocità e imprevedibilità, elementi chiave nel calcio moderno.

Dalla panchina, il Milan potrà contare su un nutrito gruppo di riserve e giovani promettenti, tra cui i portieri P. Terracciano e Torriani, i difensori Pittarella, Tomori, Thiaw, Dutu, Magni, Ricci e Bartesaghi, i centrocampisti Fofana, Musah e Liberali, e gli attaccanti Saelemaekers, Leao e Pulisic. La presenza di nomi importanti come Tomori, Thiaw, Musah, Leao e Pulisic suggerisce che potrebbero subentrare nel corso della partita per dare man forte e testare diverse combinazioni.

Dall’altra parte, il Perth Glory si schiererà con un 4-4-2, con Sail tra i pali, Risdon, Kaltak, Wootton e Sutton in difesa. A centrocampo agiranno Ostler, Pennington, Amos e Anasmo, mentre in attacco ci saranno Sulemani e Taggart. La loro panchina è altrettanto ricca, con giocatori come Cook, Majekodunmi, Mrcela e altri pronti a entrare. Per la squadra australiana, sebbene l’esito del campionato non sia stato brillante, questa è un’occasione per misurarsi con un club di caratura internazionale e mostrare le proprie capacità.

Un Test Fondamentale per il Nuovo Milan di Allegri e Tare

Questa amichevole è più di un semplice riscaldamento. È un’opportunità cruciale per Massimiliano Allegri di implementare le sue idee tattiche e per i giocatori di assimilare i nuovi schemi. Il lavoro con il nuovo direttore sportivo Igli Tare è appena iniziato, e ogni partita, anche contro un avversario sulla carta inferiore, serve a costruire le basi per una stagione di successo. La ricerca dell’equilibrio tra i reparti, la fluidità del gioco e la creazione di nuove intese saranno gli aspetti principali da osservare.

Inoltre, la partita offrirà spunti interessanti per capire quali giocatori si stanno mettendo maggiormente in luce e chi potrebbe ricoprire ruoli chiave nella prossima stagione. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai nuovi innesti e ai giovani talenti, che avranno l’occasione di dimostrare il proprio valore. Il Milan cerca la giusta quadratura del cerchio e questa amichevole rappresenta un passo importante in questo percorso.

PERTH GLORY: (4-4-2) Sail; Risdon, Kaltak, Wootton, Sutton; Ostler, Pennington, Amos, Anasmo; Sulemani, Taggart. A disp.: Cook, Majekodunmi, Mrcela, Lebib, Gomulka, O’neill, Timmins, Freney, Ngo, Bugarija, Mileusnic, Williams, Blair, Despotovski.

MILAN: (4-3-3) Maignan; F.Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Comotto, Bondo; Chukwueze, Okafor, Jimenez. A disp.: P.Terracciano, Torriani, Pittarella, Tomori, Thiaw, Dutu, Magni, Ricci, Fofana, Bartesaghi, Saelemaekers, Musah, Liberali, Leao, Pulisic.