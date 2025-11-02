Connect with us

Leao Nkunku, sfida a Soulé Dybala: gol e tiri tentati, i numeri delle due coppie offensive

Milan Roma, San Siro tutto esaurito: tanti vip in Tribuna. Cantanti, piloti ed ex milanisti presenti!

Milan Roma con tante assenze, mancheranno cinque giocatori: la situazione

Allegri con il bilancio a favore, in attesa di Milan Roma: i risultati contro Gasperini

Probabili formazioni Milan Roma, Allegri e Gasperini con gli ultimi dubbi: ecco le possibili scelte

Probabili formazioni Milan Roma, La Gazzetta dello Sport riporta le possibili scelte dei due allenatori per il big match di oggi

Oggi è il giorno, questa sera allo Stadio San Siro, davanti a circa 75.000 spettatori (tra cui numerosi vip), andrà in scena Milan-Roma, match valido per la decima giornata di campionato. Un incontro in cui i rossoneri si giocano la chance di accorciare sulla vetta, mentre i giallorossi hanno l’opportunità di conquistarla in solitaria.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le probabili formazioni, c’è qualche ballottaggio che Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini sono chiamati a sciogliere da qui al fischio d’inizio, in programma alle ore 20:45.

Allegri conferma il 3-5-2. Avanti Leao/Nkunku, dubbio sulla fascia e in difesa

Il tecnico toscano conferma il 3-5-2, in attacco spazio a Leao e Nkunku viste le assenze. A centrocampo Ricci verso la conferma (remota l’ipotesi Loftus-Cheek). Aperti due ballottaggio: a sinistra Bartesaghi in vantaggio su Estupinan, in difesa De Winter in vantaggio su Tomori.

MILAN (3-5-2) – Maignan, De Winter, Gabbia, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Leao, Nkunku.

Gasperini senza centravanti, scelto il 3-4-1-2

Il mister dei giallorossi opta per un 3-4-1-2 con tandem offensivo tutto argentino. El Ayanaoui è però in ballottaggio sia con Pellegrini (in quel caso Cristante a centrocampo e Pellegrini sulla trequarti) che con Dovbyk (Cristante a centrocampo e gli argentini dietro all’ucraino). Dubbio anche tra Hermoso e Rensch.

ROMA (3-4-1-2) – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndika; Celik, El Ayanoui, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Soulé.

