Probabili formazioni Milan Napoli: Pioli ritrova due delle sue certezze

Probabili formazioni Milan-Napoli: Pioli ritrova Thep Hernandez e lo rilancia a sinistra. Chance anche per Calhanoglu

Stefano Pioli ha un solo dubbio sulla formazione con cui il Milan affronterà domani sera il Napoli alle 20:45 a San Siro. Il ballottaggio aperto è quello tra Krunic e Rebic sull’out sinistro, col primo attualmente in vantaggio. Per il resto, davanti a Donnarumma ci sarà Dalot a destra (Calabria non recupera) e la coppia centrale composta da Tomori e Kjaer con Theo Hernandez a sinistra. Tonali in mezzo con Kessié. Castillejo titolare a destra e Calhanoglu alle spalle di Rafael Leao confermato centravanti.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Rafael Leao.