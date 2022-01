Probabili formazioni Milan Juve: le ultime sulle scelte di Pioli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Milan Juve, gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di Pioli. I rossoneri in campo così a San Siro

Le probabili formazioni del match tra Milan e Juve, in programma questa sera a San Siro. I rossoneri schierano una formazione forzata dalle solite assenze, ma con qualche alternativa in più. Come confermato ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli, tornano a disposizione Bennacer, Calabria e Romagnoli.

Saranno solo gli ultimi due ad essere schierati dall’inizio, mentre l’algerino, rientrato dalla Coppa d’Africa, partirà dalla panchina. Ad affiancare Tonali in mediana sarà dunque Krunic, tridente composto dall’imprescindibile Leao con Brahim Diaz e Messias, in vantaggio su Saeleamekers. Ibrahimovic terminale offensivo.

MILAN (4-3-3): Maignan; Theo Hernandez, Romagnoli, Kalulu, Calabria; Tonali, Krunic; Leao, Brahim Diaz, Messias; Ibrahimovic.