Probabili formazioni Genoa Milan: tre cambi per Pioli e due ballottaggi aperti

Probabili formazioni Genoa-Milan: Pioli pensa a tre cambi nell’undici titolare e tiene aperti due ballottaggi. Le ultime

Come riferito da Sky, saranno tre i cambi di formazione certi effettuati da Stefano Pioli per la gara di domani tra Genoa e Milan.

Florenzi al posto di Calabria, Adli in regia al posto di Pobega e Okafor in attacco con turno di riposo per Olivier Giroud. Inoltre il tecnico terrà aperti due ballottaggi fino all’ultimo: Kjaer o Thiaw vicino a Tomori e uno tra Chukwueze e Pulisic nel tridente con Leao e l’ex Salisburgo.