News
Probabili formazioni Cagliari Milan: Allegri recupera Pavlovic e lancia Loftus-Cheek in coppia con Leao. Ultime su Pulisic e Fullkrug
Probabili formazioni Cagliari Milan, Massimiliano Allegri recupera Pavlovic e Leao e lancia Loftus-Cheek al fianco del portoghese
Il 2026 del Milan si apre stasera (ore 20.45) all’Unipol Domus con una missione chiara: scavalcare l’Inter e prendersi la vetta solitaria della classifica. Dopo la striscia di 15 risultati utili consecutivi, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Cagliari di Pisacane in un match carico di significati per il tecnico livornese, che proprio in Sardegna iniziò la sua scalata verso l’Olimpo del calcio.
Füllkrug c’è: tesseramento record per il debutto
La notizia del giorno riguarda il nuovo numero 9 rossonero. Grazie a una deroga FIGC, Niclas Füllkrug è stato tesserato ufficialmente oggi, 2 gennaio, e siederà in panchina pronto a subentrare.
- Le scelte di Allegri: Con Nkunku ai box per un problema alla caviglia e Pulisic non al meglio (fastidio al flessore), il tecnico si affida al rientro di Rafael Leão dal primo minuto.
- Centrocampo stellare: Spazio all’esperienza di Luka Modrić in cabina di regia, affiancato dai muscoli di Rabiot e Fofana per contrastare il dinamismo del centrocampo sardo.
Difesa d’emergenza: De Winter titolare
L’assenza di Matteo Gabbia obbliga Allegri a lanciare Koni De Winter al fianco di Tomori e Pavlović (quest’ultimo reduce da un attacco febbrile). Una prova del fuoco per il belga, mentre la società continua a lavorare sottotraccia per il coreano Kim.
Probabili formazioni Cagliari Milan
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Radunovic, Ciocci, Di Pardo, Luperto, Pintus, Rodriguez, Cavuoti, Liteta, Mazzitelli, Rog, Borrelli, S. Esposito, Luvumbo, Pavoletti, Trepy.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Ricci, Castiello, Pulisic, Füllkrug.