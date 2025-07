Probabili formazioni Arsenal Milan: Allegri parte con la difesa a tre, curiosità Leao

Probabili formazioni Arsenal Milan: Allegri comincerà con la difesa a tre e lancerà Rafael Leao nel ruolo di attaccante centrale

Dopo la sgambata in famiglia contro il Milan Futuro, vinta per 3-0 grazie alle reti dei giovani Bartesaghi, Liberali e del più esperto Gabbia, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il suo primo vero banco di prova in questa fase di pre-campionato. Una sfida di cartello contro l’Arsenal di Mikel Arteta, un match che si annuncia già come un test significativo per i rossoneri, impegnati in una tournée internazionale che li vedrà sbarcare prima a Singapore, poi a Hong Kong e infine a Perth.

Questa amichevole di lusso rappresenta un’opportunità cruciale per il nuovo corso targato Allegri, un ritorno atteso e discusso che ha riacceso l’entusiasmo (e la curiosità) dei tifosi milanisti. Sarà la prima occasione per osservare da vicino le nuove dinamiche tattiche che il tecnico livornese sta cercando di implementare, e per tracciare un primo bilancio del lavoro svolto finora a Milanello. Non solo schemi e intesa, ma anche la condizione atletica dei giocatori sarà sotto la lente d’ingrandimento, in vista degli impegni ufficiali che si avvicinano.

L’attenzione è focalizzata anche sui volti nuovi della rosa. In particolare, gli occhi saranno puntati su Samuele Ricci, il centrocampista che rappresenta la nuova scommessa del Milan in mezzo al campo. Ricci, arrivato grazie al lavoro del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, avrà la possibilità di dimostrare il suo valore fin da subito in un contesto internazionale di alto livello, confrontandosi con i talenti dei Gunners. La sua integrazione nel sistema di gioco di Allegri sarà un aspetto fondamentale da monitorare. Il suo acquisto, fortemente voluto da Tare, dimostra la volontà del club di rinforzare la squadra con elementi di qualità e prospettiva.

L’avversario, l’Arsenal, è di quelli che non hanno bisogno di presentazioni. La squadra di Mikel Arteta è una formazione compatta, tecnicamente dotata e con una chiara identità di gioco, reduce da stagioni in cui ha mostrato una crescita costante. Affrontare i Gunners offrirà al Milan un’indicazione preziosa sul proprio livello attuale e sulle aree in cui c’è ancora da lavorare.

Le Probabili Formazioni: Tattiche a Confronto

Analizzando le probabili formazioni, si prospetta un interessante duello tattico tra il 4-3-3 dell’Arsenal e il 3-5-2 del Milan.

Per l’Arsenal, Arteta dovrebbe schierare: Raya tra i pali; linea difensiva a quattro con Timber, Saliba, Calafiori e Lewis-Skelly; a centrocampo la qualità di Odegaard, la fisicità di Zubimendi e l’esperienza di Rice; tridente offensivo rapidissimo e tecnico con Saka, Havertz e Martinelli. Una formazione che promette intensità e verticalizzazioni.

Il Milan di Allegri, invece, dovrebbe optare per un 3-5-2, modulo che il tecnico ha spesso utilizzato in passato e che sembra volere riproporre per questa nuova avventura rossonera: Maignan in porta, baluardo insostituibile; difesa a tre con Tomori, Thiaw e il promettente Pavlovic; a centrocampo spazio a Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce a garantire ampiezza, mentre in mezzo al campo la diga sarà composta da Musah, Ricci (il nuovo acquisto di Tare che farà il suo debutto) e Loftus-Cheek a dare qualità e inserimenti; in attacco la velocità di Pulisic al fianco della stella Rafael Leao, l’uomo copertina di questo Milan.

Questo incontro sarà un crocevia importante per il Milan e per Massimiliano Allegri, che avrà l’occasione di valutare il suo organico e le nuove pedine inserite dal DS Tare. Un test da non sottovalutare, che fornirà indicazioni cruciali in vista di una stagione che si preannuncia ricca di sfide.

PROBABILI FORMAZIONI

ARSENAL (4-3-3) – Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Musah, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri