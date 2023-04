Probabile formazione Roma per il Milan: le ultime sulle scelte di Josè Mourinho per il match di questo pomeriggio all’Olimpico

Oggi alle 18:00 il Milan scende in campo per la trentaduesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro la Roma in un match chiave per la corsa Champions League. La probabile formazione di Josè Mourinho secondo il Corriere dello Sport.

Lo Special One è preoccupato dalla catena di sinistra rossonera formata da Theo Hernandez e Rafael Leao. Per arginarla ecco una gabbia di tre uomini: Mancini-Celik-Pellegrini, con quest’ultimo che avrà anche il compito di supportare la fase offensiva. Kumbulla prenderà il posto dell’infortunato Smalling, mentre Cristante si piazzerà a uomo su Krunic. El Shaarawhy pronto a partire dall’inizio anche se il tecnico giallorosso è stuzzicato dall’idea Bove per rinforzare il centrocampo. A rischio la presenza anche dalla panchina Paulo Dybala. In attacco Belotti favorito su Abraham.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawhy, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.