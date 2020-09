Primo gol anche per Kalulu: gran destro da fuori area – VIDEO

Anche Pierre Kalulu ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan: il terzino ex Lione ha realizzato la rete del 3-1

Pierre Kalulu in gol questa sera in Milan-Monza: gran destro da fuori area per il terzino ex Lione che si presenta così alla sua prima sul prato di San Siro. Una serata magica per diversi giovani rossoneri questa sera: anche Colombo e Daniel Maldini in gol.

L’esordio più importante però stasera è stato quello di Brahim Diaz che ha giocato la sua prima a San Siro.