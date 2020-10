Primavera, rinviata Torino-Milan in programma domani

La Lega ufficiale Serie A ha annunciato il rinvio di diverse partite del campionato Primavera tra cui Torino-Milan in programma domani

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato che il match tra Torino e Milan, valido per la quarta giornata del campionato Primavera e in programma domani alle 13, è stato rinviato a data da destinarsi.

Una decisione dovuta all’emergenza Coronavirus ma che non dovrebbe mettere in pericolo il proseguo del campionato Primavera 1. Il prossimo turno in programma per i rossoneri di Giunti sarà sabato 24 ottobre contro i pari età del Sassuolo.